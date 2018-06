Aanhouding voor beschieten pand Panorama met antitankwapen

Hoewel meerdere bedrijven in het gebouw kantoor houden, lijkt de redactie van Panorama het doelwit te zijn geweest. In een verklaring op de website van Panorama zegt de redactie blij te zijn dat een verdachte is aangehouden. ,,Wij zijn erg benieuwd wat deze verdachte te melden heeft. Het enige wat wij van Panorama, en natuurlijk alle collega's van de andere bladen bij Pijper Media, kunnen doen is zo goed als mogelijk doorgaan met ons werk.” Rond 23.00 uur sneuvelden ramen en een glazen deur van het pand aan de Teleportboulevard in de buurt van station Sloterdijk. Niemand raakte gewond, meldt de politie. De verdachte kon later in de nacht worden aangehouden door een arrestatieteam. Over zijn identiteit is nog niets bekend. De raketwerper bleef achter op de plaats delict en wordt door de politie op sporen onderzocht.

Voortvluchtige kopstukken

Panorama schrijft geregeld over misdaad, ook over de bloedige vetes die verschillende misdaadgroeperingen uitvechten. Recent werd in het criminele milieu verbolgen gereageerd op publicaties van Panorama over de Amsterdams-Utrechtse onderwereld.



In de Panorama-editie van deze week staat een lang verhaal over de Amsterdams-Utrechtse onderwereld. In het stuk komen de voortvluchtige kopstukken Ridouan Taghi en Said Razzouki uitgebreid aan bod. Ook de mogelijke achtergronden van verschillende liquidaties worden besproken, al blijven nieuwe onthullingen uit.



Uit welke hoek de aanslag komt en of die tegen het tijdschrift is gericht, is niet vastgesteld.