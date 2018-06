Aanhouding voor beschieten pand uitgever Panorama met antitankwapen

Hoofdredacteur van Nieuwe Revu Jonathan Ursem bevestigt het nieuws op Twitter: ,,Ja, het pand waarin Pijper Media (o.a. NieuweRevu, Panorama, Playboy, Grazia) zit, is gisteravond laat beschoten. De schade binnen valt mee, we zijn weer aan het werk. Verder weet ik niet meer dan wat ik lees in de media.''



Rond 23.00 uur sneuvelden een raam en deur van het pand aan de Teleportboulevard in de buurt van station Sloterdijk. Niemand raakte gewond, meldt de politie.



De verdachte kon later in de nacht worden aangehouden door een arrestatieteam. Het wapen werd voor de deur aangetroffen en in beslag genomen. De politie wil nog niets kwijt over de identiteit van de verdachte. Het motief van de beschieting is ook nog onbekend.