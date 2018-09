Aangrijpend afscheid van Tijmen (13): 'Zijn hart klopt voort in een ander'

Moeder Saskia vervolgde: ,,In het ziekenhuis was het heel moelijk toen de vraag kwam: wat zou Tijmen doen, zou hij zijn organen doneren? Dan word je heen en weer geslingerd tussen emotie en wat is wijsheid. Maar nu we horen dat hij acht levens heeft kunnen redden, putten wij daar heel veel troost en kracht uit. Zijn hart klopt voort in een ander. Geweldig.''



De moeder stak ook de jongen waar Tijmen mee in botsing kwam een hart onder de riem. ,,We hebben samen al gehuild om dit domme ongeluk. Deze pure pech. Ik wil benadrukken dat Niek ook slachtoffer is. Het is echt een dom ongeluk en hij kon er niets aan doen. We hebben hem gezegd: ga weer voetballen. Ga voor de bal. Voetbal is een teamsport, niet agressief. Fairplay. MvR staat daar ook voor.''