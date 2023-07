Aangiftes tegen burgemeester en boer na dood wolf, minister noemt aanval ‘heel vervelend’

,,Dat moet een heel beangstigende situatie zijn geweest voor de schapenhouder”, zegt een woordvoerster van demissionair minister Christianne van der Wal. ,,Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd. Wij weten dat nu nog niet, dus kunnen daar nog niets over zeggen.” Zondagavond kondigde Landbouworganisatie LTO Noord aan nog deze week een gesprek te willen met Van der Wal. Volgens de woordvoerster is daar nog niks over bekend.

Van der Wal vroeg eerder dit jaar advies aan de Raad voor Dierenaangelegenheden over het samenleven met de wolf. Volgens de woordvoerster wordt daar op dit moment aan gewerkt en verwacht ze dat er eind dit jaar een ‘tussenadvies’ komt. ,,Uiteraard wordt wat er nu is gebeurd daar ook in meegenomen.”

‘Hobbyboer was duidelijk in overtreding’

De Faunabescherming zegt er alles aan te doen om te zorgen dat er vervolging komt voor ‘het aanvallen, verontrusten en doden van de streng beschermde wolf’. Uit de nu bekende feiten blijkt volgens de organisatie ‘dat er geen sprake geweest is van een aanval van een wolf op een mens, maar van een mens op een wolf’. ,,Wie zo onverstandig is om een roofdier met een hooivork en een schep te lijf te gaan, kan verwachten dat het dier zich bedreigd voelt en zich verdedigt. De hobbyboer was duidelijk in overtreding.”

De Faunabescherming stelt dat de omheining van het terrein bovendien niet op orde was, omdat de wolf er eerst onderdoor kon kruipen en daarna overheen kon springen. De verwondingen van de boer zouden ook wel mee vallen, betoogt de organisatie. ,,Dagelijks takelen honden mensen veel erger toe zonder dat daar zulke rigoureuze consequenties aan verbonden worden als in dit geval.”

‘Geen direct gevaar’

De burgemeester krijgt het verwijt dat de wolf is doodgeschoten zonder dat er direct gevaar was. ,,De wolf bleek twee uur later onder zonnepanelen op een weiland te liggen. En is daar op last van de burgemeester door de politie doodgeschoten. Het protocol, om te beoordelen of een wolf mensen heeft aangevallen en vervolgens moet worden gedood, is in het geheel niet gevolgd. De burgemeester had niet het recht niet om wie dan ook opdracht te geven de wolf dood te schieten. En de politie had dat moeten weten en verifiëren, alvorens te schieten.”

Ook Animal Rights aangifte tegen de burgemeester en de schapenboer omdat het ‘gevaar al was geweken’. Volgens de dierenrechtenorganisatie had de wolf na het incident niet doodgeschoten mogen worden. De club overweegt nog om ook aangifte te doen tegen de locoburgemeester die betrokken was bij het besluit de wolf dood te schieten en tegen de persoon die het schot heeft gelost. Ook kijkt de organisatie of het een handhavingsverzoek kan indienen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Volgens Animal Rights is door het doodschieten van de wolf de Habitatrichtlijn overtreden, waarin wolven worden aangemerkt als beschermde soort. Dierenrechtenorganisatie Bite Back sluit zich bij de aangifte van Animal Rights aan.

Ook vindt Animal Rights het kwalijk dat het hek rond het terrein niet is opengezet, zodat de wolf kon ontsnappen. Volgens de burgemeester was dat te risicovol en zou de wolf dan ook andere mensen hebben aangevallen.

Een woordvoerster van de gemeente Westerveld laat in een reactie weten de aangiften af te wachten en wil nog niet reageren. ,,We willen eerst kennis nemen van de inhoud van de aangiften en zullen ze dan intern bespreken en kijken dan wat we ermee doen.”

‘Wolf is conflictvermijdend’

Ecoloog Dick Klees, die is betrokken bij Wolven in Nederland en advies geeft op wolvengebied, zei zondag al tegen deze site dat hij vermoedt dat het dier helemaal niet zo agressief was. „Dit is afwijkend gedrag. Wolven zijn krachtige dieren, uitgerust met goede tanden en sterke spieren, maar een roofdier is conflictvermijdend. Klinkt raar, maar een roofdier heeft het grootste belang om zelf niet gewond te raken. Ze besluiten nog eerder een prooi op te geven dan om gewond te raken.”

Klees kan zich voorstellen dat de wolf zich in het nauw gedreven voelt of dat het dier zelf gewond was geraakt en zich verdedigde. „Er is bij wolven geen kans op herhaling, omdat dat niet past bij het gedrag.”

Wegjagen

De bewuste wolf beet zondagochtend rond 07.00 uur een schapenboer in Wapse toen de man het dier wilde wegjagen. De boer deed dit omdat zijn schapen werden aangevallen. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een wolf een mens heeft aangevallen sinds het dier weer in Nederland is. De boer probeerde de wolf met een hooivork en een schep weg te jagen, maar werd toen in zijn arm gebeten.

Tegenover deze site vertelde burgemeester Rikus Jager eerder dat diverse getuigen zagen hoe de wolf herhaaldelijk aanviel, en dat er dus wel degelijk een gevaar uitging van het dier, ook twee uur na de eerste melding van de boer. Die werd na de confrontatie naar het ziekenhuis gebracht met beschadigde pezen, maar hij hoefde niet geopereerd te worden.

