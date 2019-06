Aangifte tegen oud-bestuursleden pedoclub Martijn

De Hoge Raad verbood in 2014 Martijn, omdat de vereniging ‘de gevaren van seksueel contact met jonge kinderen bagatelliseert, dergelijke contacten zelfs verheerlijkt en haar opvattingen ook propageert’.



,,Seksueel contact van volwassenen met jonge kinderen is naar de in Nederland levende maatschappelijke opvattingen echter een daadwerkelijke en ernstige aantasting van de lichamelijke en seksuele integriteit van het kind, dat daardoor grote en blijvende psychische schade kan oplopen’’, aldus de Hoge Raad in het arrest.



Ook de politieke partij PNVD, die de drijvende krachten Marthijn Uittenboogaard, Norbert de Jonge en Ad van den Berg hadden opgericht, werd opgeheven nadat het de kiesdrempel voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen niet haalde. De partij wilde de leeftijd waarop kinderen seks mogen hebben verlagen.