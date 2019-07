Aangetroffen handgranaat weggehaald van Haarlemse Botermarkt

Fraai zomerweer in aantocht, komend weekend kans op hittegolf

11:29 De zomer is deze maand tot nog toe in geen velden of wegen te bekennen. De eerste helft van de maand juli is zelfs ronduit koel verlopen, maar er is hoop. Later deze week bereikt warmere lucht ons land en gaat de temperatuur omhoog, met komend weekend zelfs kans op een regionale hittegolf.