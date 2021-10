Aangespoelde spitssnuitdolfijnen zijn zogende moeders: ‘Kalveren zwemmen mogelijk nog rond’

Sjaak volgt au­to-te-watertrai­ning uit eerbetoon voor overleden vrienden: ‘Zij hadden dit geluk niet’

5 oktober Het schrikbeeld van iedere automobilist: met je auto het water inrijden. Het overkomt jaarlijks 750 à 800 bestuurders; zestig overleven dat niet. Stichting Auto te Water geeft daarom trainingen in zwembaden. Journalist Sjaak van de Groep deed mee en kreeg een claustrofobische ervaring in zwembad De Heuvelrand in Voorthuizen.