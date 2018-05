Aandacht voor ramadan zorgt voor gemor

'Homoseksua­li­teit is prima, maar we hoeven het niet te zien'

0:49 De opvattingen van Nederlanders over homo's en biseksuelen zijn steeds positiever, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau op basis van onderzoek. In 2006 was iets meer dan de helft (53 procent) van de Nederlanders positief over homo- en biseksualiteit, nu is dat gestegen tot bijna driekwart (74 procent).