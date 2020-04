Aanbieders van vakantiehuizen zien ongekende piek in aantal binnenlandse boekingen

Aanbieders van vakantiehuizen in Nederland zien de laatste dagen een ongekende piek in het aantal binnenlandse boekingen. Natuurhuisje.nl meldt voor deze week ruim twee keer zo veel reserveringen als in dezelfde week vorig jaar. Belvilla ziet een stijging van 40 procent ten opzichte van vorig jaar.

Natuurhuisje introduceerde vorig weekend ‘contactloos verblijf’: een huisje in de Nederlandse natuur huren zonder fysiek contact met de verhuurder. De verhuurder – inmiddels doen er 2500 mee – maakt het huisje extra schoon en de sleutel ligt al ergens klaar.

Quote Ook wanneer de grenzen open gaan, zal niet iedereen ver weg willen of durven gaan Hanita van der Meer (Belvilla) Dat concept blijkt een schot in de roos, aldus Robert van Veen van Natuurhuisje.nl. ,,Vooral dinsdagavond, vlak na de persconferentie van Mark Rutte, zagen we het bezoek op onze website en het aantal boekingen exploderen. Blijkbaar hadden veel mensen zich eerder al georiënteerd, en zagen ze de boodschap van de premier als reden om direct in eigen land te boeken. Opvallend is ook dat de meeste mensen een verblijf boeken voor tussen nu en vier weken, dus ook al voor de meivakantie die dit weekend begint.’’



De piek geldt overigens exclusief voor huisjes in Nederland; de boekingen voor het buitenland liggen nagenoeg stil. In de Veiligheidsregio’s waar verblijfstoerisme momenteel helemaal niet is toegestaan, onder anderen Zeeland, blijven de reserveringen achter. Van Veen: ,,Maar daar hebben wij veel minder huisjes dan in bijvoorbeeld Gelderland en Drenthe.’’

Reisbehoefte

Ook Belvilla ziet dat de reisbehoefte het bij meer consumenten begint te winnen van #blijfthuis. De vakantiehuizen-marktleider in de Benelux ziet deze weken een stijging van 40 procent in het aantal binnenlandse boekingen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens Hanita van der Meer van Belvilla leidt de onzekerheid over het openen van grenzen de vakantieganger massaal tot een zoektocht naar een verblijf in eigen land. ,,Ook wanneer de grenzen open gaan, zal niet iedereen ver weg willen of durven gaan.’’

Belvilla verwacht dan ook dat het aantal binnenlandse boekingen voor de zomer en het najaar verder zal pieken. Van der Meer: ,,Wij zijn in heel Europa actief en zien dat in de meeste landen alleen nog lokaal wordt geboekt: Duitsers boeken huizen in Duitsland, Denen blijven in Denemarken. En veel Nederlanders die normaal verder weg gaan, zullen deze zomer ervaren dat er in eigen land veel moois te ontdekken is.’’

Bij Landal GreenParks een iets ander geluid, maar wel een groeiend aantal mensen dat zich oriënteert op een vakantie in eigen land. Daar zijn 33 van de 56 Nederlandse parken nog open, maar de centrale parkvoorzieningen, zoals zwembaden en restaurants, zijn overal gesloten. ,,We adverteren momenteel niet actief vanwege de overheidsrichtlijn die nog altijd ‘blijf thuis’ is’’, aldus Landal-woordvoerder Jeannette ten Kate. ,,Daar houden we ons dus aan. Desondanks zien we we nu wel een lichte toename in het aantal boekingen voor de meivakantie en zomervakantie. Voor mensen die wel boeken, hebben we een protocol dat aan de anderhalvemeter-economie voldoet, ook bijvoorbeeld voor de sleuteloverdracht. Verder zien we dat onze rol wat verandert: bij een deel van de huisjes die nu bezet zijn, gaat het om zorgpersoneel, hulpverleners en families van IC-patiënten.’’ Landal gooit het voor de meivakantie over een andere boeg: ze introduceerden gisteren voor thuisblijvende gezinnen gratis LandalTV, met live animaties en workshops als ‘leren goochelen’ en dansles.