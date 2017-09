A20 weer vrij na wanhoopssprong

Let die huis in Luyksgestel ramde had 'minstens tien glazen te veel op'

10:33 Minimaal tien glazen bier of andere drank, zoveel had de Letse (26) bestuurder er achter zijn kiezen toen hij zondag het huis van Harrie van der Heijden¬†(75) ramde, waarbij de man uit het Brabantse¬†Luyksgestel omkwam.¬†Dat zegt onderzoeker Sjoerd Houwing van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Houwing: ,,In de praktijk zal het eerder richting de 12 glazen gaan.‚ÄĚ