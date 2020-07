96 nieuwe brandhaardjes in Nederland: 'Er zijn mensen met 50 nauwe contacten’

Het coronavirus zal waarschijnlijk als een veenbrand blijven woeden in ons land, misschien nog wel de komende paar jaar, waarschuwde RIVM-voorman Jaap van Dissel in mei de Tweede Kamer. Zolang er nog geen werkend vaccin is, is bron- en contactonderzoek dé sleutel om dit te voorkomen. Het stijgend aantal besmettingen in Nederland - het verdubbelde in een week van 534 naar 987 - maakt dit volgens oud-hoofdinspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg Wim Schellekens nog eens pijnlijk duidelijk. Er zijn nu 96 actieve brandhaardjes in Nederland. Uitbaters van een café in Middelburg piekeren zich suf na 27 nieuwe besmettingen. En het 27.000 inwoners tellende Goes werd met tientallen besmettingen op privéfeestjes ineens coronahoofdstad van Zeeland. Het ging om jongeren tussen de 17 en 20 jaar en hun familieleden. Eén persoon belandde in het ziekenhuis. Schellekens: ,,Als je die mensen laat rondlopen, wordt Goes het nieuwe Uden, dat gaat heel hard hoor. We moeten dit onmfiddellijk uitdoven.’’