95 woningen voorlopig onbewoonbaar na brand, veel gezinnen met jonge kinderen getroffen

In het complex dat bestaat uit acht woonlagen aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam-Oost brak zaterdagavond rond 20.00 uur een zeer grote brand uit. Het bouwwerk is volgens de brandweer zo ernstig beschadigd geraakt dat de bewoners niet veilig kunnen terugkeren naar hun woningen.



Door de waterschade die is ontstaan kan de elektriciteit nog niet worden hersteld. De ernstig beschadigde technische installatie moet vervangen worden. Het dak is volledig verwoest door de brand en de gevel moet op bepaalde plekken worden hersteld. Hoelang het herstel gaat duren, is nog onduidelijk.



De circa 150 bewoners werden in groepjes en onder begeleiding per verdieping het pand binnengelaten om persoonlijke spullen op te halen. Bewoners die niet bij vrienden of familie terecht kunnen, worden komende nacht ondergebracht in een hotel, zei een woordvoerder van de brandweer. Over hoe de periode daarna eruit gaat zien, buigt de gemeente Amsterdam zich, laat een woordvoerder van de gemeente weten.



Een woordvoerder van de brandweer kan niet zeggen hoelang het herstel gaat duren. ,,Er moet het nodige gebeuren en dat zal behoorlijk wat tijd kosten.”