95-jarige pastoor denkt nog lang niet aan stoppen

Er zijn steeds minder mensen in 'zijn' kerk op zondag en het lichaam werkt ook steeds minder mee, maar de 95-jarige pastoor Rinke de Vreeze van de kerk in Braamt (Gelderland) wil van geen wijken weten. Hij heeft een speciale stoel nodig om achter het altaar te zitten en leest Bijbalverzen met een loep. "Ik blijf hier, zolang als het kan. Dat is mijn opdracht, dit is waar ik mij thuis voel."