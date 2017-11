94-jarige Jaap sprak nooit over verleden als geheim agent

Dat hij vandaag het erekruis in ontvangst mocht nemen heeft zijn partner pas vandaag aan hem verteld. ,,Vanmiddag heb ik het hem pas gezegd, omdat het anders niet lang zou blijven hangen”, zegt Trudy van der Schoot. ,,Zijn geheugen is al enige tijd niet meer zo goed, maar het verleden van De Tweede Wereldoorlog herinnert hij zich nog heel goed.”



Volgens zijn partner was de uitreiking van het kruisje en de oorkonde dan ook een hele emotionele gebeurtenis. ,,Het onderwerp van de oorlog is nog steeds een heel precair onderwerp voor hem”, zegt ze. ,,Hij vindt het heel moeilijk om erover te praten, omdat dan al gauw de tranen komen.”



Volgens Van der Schoot heeft hij anderen niet met zijn verhalen lastig willen vallen. ,,Ook zijn kinderen niet”, zegt ze. Toen hij vanmiddag het kruis in ontvangst mocht nemen had hij wel in de gaten dat het met de oorlog te maken had. ,,En dan zegt hij opeens ,,nu niet meer hè’’ en dan komt er ook niks meer uit en wil hij er niet meer over praten.”

Pushen

Volledig scherm Jaap Hinderink in oorlogstijd © Familiearchief - Bron onbekend Volgens zijn broer Jan Hinderink heeft hij de verhalen eruit moeten trekken. ,,Op een gegeven moment ben ik hem gaan pushen om het verhaal te vertellen’’, zegt hij. ,,Ik zei hem: Als je er niet meer bent wil ik het verhaal nog aan je kinderen kunnen vertellen. Ik heb de kleine hoeveelheid informatie die ik van hem kreeg samengevoegd met informatie die ik zelf gezocht heb. Ik heb hiervan een kopie aan zijn kinderen en zijn partner gegeven, want die wisten heel veel niet.”



Het is niet de eerste onderscheiding voor zijn broer. In 1946 gaf Wilhelmina hem al de Bronzen Leeuw, de Koninklijke dapperheidsonderscheiding. En door de Britse Koning George werd hij onderscheiden met King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom. ,,Maar mijn broer sprak hier nooit over. Hij was heel bescheiden. Pas op een 4 mei-herdenking zag ik hem met al zijn onderscheidingen zitten.”

Verzet

In het najaar van 1941 vertrok Jaap Hinderink op 17-jarige leeftijd van huis om met twee vrienden van hem tegen de bezetters te gaan vechten. De drie jongens werden meermaals opgepakt en verbleven enkele maanden in een concentratiekamp. Uiteindelijk wisten ze vanuit Madrid met de boot naar de Verenigde Staten te reizen.

Van hieruit vervolgden ze hun reis met de trein richting een militaire basis in Canada. Daar volgde Hinderink een parachutistenopleiding waarna hij zich in 1943 in Engeland meldde bij de Britse geheime dienst. In 1944 werd hij met zijn parachute boven Voorthuizen gedropt, waarna hij zich in Twente op het coördineren van de verzetsbeweging ging richten. ,,Het was zijn bedoeling om de weg voor operatie Market Garden vrij te maken," aldus zijn broer.

Ereteken

Hinderink is een van de laatste drie levende geheim agenten. Het kruis met gesp 'Oorlogsvluchten 1940-1945' werd op 28 augustus 1951 door de minister van Oorlog toegekend en werd begin 1952 aan de burgemeester van zijn woonplaats Schoonebeek gestuurd. In die periode vertrok Hinderink naar Nieuw-Guinea, waardoor hij de onderscheiding niet in ontvangst kon nemen. Het ereteken werd bewaard met de bedoeling het uit te reiken wanneer hij zou terugkeren naar Nederland. Het kruis belandde echter in een archief en raakte in de vergetelheid.