90 procent van opgenomen coronapatiënten heeft jaar later nog steeds klachten

Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC, Rijndam Revalidatie en zorginstelling Laurens dat vandaag is gepubliceerd. Onderzoekers Merel Hellemons (longarts) en Rita van den Berg-Emons (bewegingswetenschapper) volgden sinds juni 2020 bijna vijfhonderd patiënten die door corona op de intensive care of een verpleegafdeling belandden. ,,Covid was een nieuwe infectieziekte. Die mensen waren ernstig ziek, dus we wilden weten of het ooit nog goed kwam’’, zegt Hellemons.

In de tussentijd werd al duidelijk dat relatief veel coronapatiënten langdurige klachten overhouden aan een infectie. UMC Groningen constateerde drie weken geleden dat dat voor één op de acht Nederlanders geldt.

Quote We zien heel weinig verbete­ring. Als deze patiënten na drie maanden klachten hebben, hebben ze die vaak na twaalf maanden nog. Dat is slecht nieuws Merel Hellemons, longarts

Daar komt nu bij dat patiënten die in het ziekenhuis belandden nog veel vaker hinder ondervinden. Van hen is 92 procent na een jaar niet klachtenvrij. Ze houden last van pijn, kortademigheid na inspanning, hevige vermoeidheid en geheugen- en concentratieproblemen. Ruim 60 procent is zo vermoeid dat ze niet meer goed functioneren. Hellemons: ,,We zien heel weinig verbetering. Als deze patiënten na drie maanden klachten hebben, hebben ze die vaak na twaalf maanden nog. Dat is slecht nieuws.’’

Lichtpuntje

Tegelijkertijd zien de onderzoekers ook een lichtpuntje. Met revalidatie lukt het om de lichamelijke conditie te herstellen. Spierkracht, conditie en vermogen om te bewegen in de omgeving kwamen terug. ,,Zelfs de mensen die er het allerslechtst aan toe waren, soms weken op hun buik lagen en opnieuw moesten leren lopen, komen daar fysiek bovenop. Revalidatie is succesvol.’’ Sommige patiënten herstelden in een revalidatiecentrum, anderen kregen fysiotherapie. ,,Maar iedereen kwam weer op hetzelfde niveau, dus iedereen is naar de goede revalidatie gestuurd.’’

Quote Nu kunnen we mensen alleen psychische hulp bieden en leren hun leven anders in te richten. Dat is schrijnend Merel Hellemons, longarts

De onderzoekers blijven de covidpatiënten ook de komende jaren volgen. Ze willen analyseren in hoeverre ze alsnog verder herstellen en of ze weer aan het werk komen. Bovendien valt er een wereld te winnen bij de behandeling van de cognitieve en vermoeidheidsklachten. De onderzoekers vinden dat er in Nederland veel te weinig geld is voor aanvullende studies. Hellemons: ,,Het probleem is dat we niet goed genoeg begrijpen waardoor de problemen blijven bestaan en hoe die op te lossen. Nu kunnen we mensen alleen psychische hulp bieden en leren hun leven anders in te richten. Dat is schrijnend.’’



