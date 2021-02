90-plusser overleden na coronaprik, oorzaak overlijden onderzocht

Het RIVM benadrukt in een verklaring dat de veiligheid en gezondheid van de mensen die worden gevaccineerd ‘de eerste prioriteit is’. ,,In Nederland beoordelen artsen of een persoon, oud of jong, geschikt is om te worden gevaccineerd, zeker bij kwetsbare en oudere mensen”, valt te lezen. ,,Gemiddeld overlijden er in Nederland naar schatting tweeduizend 80-plussers per week. Hier zullen ook mensen bij zijn die pasgeleden zijn gevaccineerd.”