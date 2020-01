9 doden en tientallen zieken door bacterie: ‘Het is gewoon echt nog niet over’

Het percentage sterfgevallen was het hoogst in de groep van jongeren tussen de 14 en 24 jaar. Van de ruim zestig jongeren in die groep overleed 26 procent. Ook al lijkt het aantal slachtoffers en zieken op zijn retour, het is volgens het hoofd van het Rijksvaccinatieprogramma nog geen reden tot opluchting. ,,Het is en blijft een levensgevaarlijke bacterie. Het is gewoon echt nog niet over’’, betoogt Hans van Vliet, hoofd van het Rijksvaccinatieprogramma. ,,Het blijft van belang dat die 14 jarigen de inenting blijven halen. Ik hoop natuurlijk dat we eerder van meningokokken type W af zijn, maar ik verwacht dat dit nog rond de drie jaar duurt.”