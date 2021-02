81 skeletten opgegraven, en nu? ‘We willen ze herbegraven in hun vaderland, mét nabestaanden’

De winter van 1794/95 was meedogenloos streng. Adem die de soldaten op hun veldbedjes uitbliezen leek instant te bevriezen in de lucht. Tranen die ze in hun misère lieten bleven als bevroren druppels aan hun oogleden hangen. Eten was er veel te weinig en drank om tenminste van binnen nog een beetje warm te blijven nauwelijks. Het moreel was laag en de honger groot. Het halve regiment was ziek en uitgeput. Elke dag weer stierven er kameraden, soms waren het er dertig of veertig op een dag.