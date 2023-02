8000 veroordeelden op de vlucht: dit zijn de Most Wanted

Rechtszaak Is meisje (14) gedwongen tot seks met een hotelgast? 'Ze had geld nodig, ik ben geen pooier'

Als een 14-jarig meisje wegloopt van de jeugdinstelling waar zij woont, haalt de 31-jarige Rida C. haar op. Samen gaan ze naar een Rotterdams hotel. Daar heeft zij seks. Eerst met hem en daarna voor 150 euro met een onbekende hotelgast. ,,Zij had geld nodig, maar ik ben geen pooier. Absoluut niet’’, herhaalt C. steeds weer in de rechtszaal.