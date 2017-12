80 meldingen van misbruik binnen gemeenschap van Jehovah's Getuigen

Erdogan positief over relatie met Nederland: 'We hebben geen probleem'

14:27 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zich positief uitgelaten over de relatie met Nederland. ,,We hebben geen probleem met Duitsland, Nederland of België'', zei hij volgens de krant Hürriyet tegen journalisten. ,,In tegendeel: de mensen die in de regeringen van die landen zitten, zijn mijn oude vrienden.''