Laurent (8) haalt in anderhalf jaar gymnasiumdiploma

Een combinatie is ook mogelijk, schat Alexander in. ,,Mensen zeggen dat Laurent de nieuwe Albert Einstein of Isaac Newton kan worden.’’ De jeugdige bolleboos wordt van alle kanten benaderd met aanbiedingen, zowel uit binnen- als buitenland. ,,We laten in de vakantie alles rustig bezinken, dan kan Laurent nadenken over wat hij nu precies wil.’’



Het ultraslimme kereltje deed vorig jaar nog de tweede klas van de privéschool Winford in Amsterdam. Hij verveelde zich en ging via de hoofdstedelijke universiteit aan de slag als hartonderzoeker bij het AMC. ,,Hij staat elke dag te popelen'', aldus zijn vader destijds tegen de NOS. ,,Ik heb begrepen dat ze bij het AMC druk bezig zijn met het bestuderen van hartfilmpjes. Dat vindt Laurent erg interessant.’’



De boekenwurm, die volgens zijn ouders allesbehalve een nerd is, vond het ook heerlijk door pa’s tandheelkundige literatuur te bladeren. ,,De Donald Duck leest hij ook hoor, maar dat is wel het enige niet-wetenschappelijke’’.