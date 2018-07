74 jaar oud, 42 jaar in de gevangenis

Hélène J. vrijgespro­ken van doodslag op 8-jarige dochtertje Sharleyne

13:41 Moeder Hélène J. is vrijgesproken van het doden van haar dochtertje Sharleyne. Het 8-jarige meisje werd, na een val van de tiende verdieping, onderaan een flat in Hoogeveen gevonden. De rechter acht het bewijs in de zaak niet overtuigend genoeg om de vrouw te veroordelen voor doodslag.