739 bekeuringen bij Touringcar-controle op smartphonegebruik

De politie controleerde de afgelopen week vanuit een touringcar intensief op smartphonegebruik door weggebruikers. De bus werd gevolgd door agenten in onopvallende auto's. Als agenten in de bus een chauffeur betrapten op smartphonegebruik tijdens het rijden, gaven ze dit door aan hun collega's in de volgauto's. Die hielden de desbetreffende chauffeur vervolgens staande. In vijf dagen tijd werd op die manier 739 keer een chauffeur betrapt.

Quote Dat ene appje kan zomaar je laatste zijn. Wilbert Paulissen, politiechef Eenheid Oost-Brabant

‘Enorme risico's’

Politiechef Wilbert Paulissen van de Eenheid Oost-Brabant reed eerder deze week een dienst mee op de bus. ,,De controle vanuit de bus is echt een geweldig middel. Je ziet zoveel meer.” Hij schrok van de hoeveelheid overtreders. ,,Ik heb het idee dat we het dubbele aantal automobilisten hadden kunnen bekeuren als we nog meer mensen in dienst hadden gehad. Mensen moeten zich er echt van bewust gaan worden wat de enorme risico’s zijn. Daar valt nog veel te winst te halen. Dat ene appje kan zomaar je laatste zijn.”

Bijvangst

Naast het gebruik van de smartphone tijdens het rijden, deelde de politie ook andere bekeuringen uit, onder meer voor bumperkleven, snelheidsovertredingen, inhalen waar het niet mag of het negeren van een doorgestrokken streep. Maar ook bekeurde de politie voor rechts inhalen, onnodig links rijden en het oneigenlijk gebruik van de vluchtstrook. Verder kregen bestuurders boetes voor overtredingen met hun lading, een onverzekerde auto of een vervallen APK. In totaal werden 877 bestuurders op de bon geslingerd.

Bewustwording

Naast een bekeuring kregen overtreders ook uitleg over het gevaar dat het gebruik van de smartphone achter het stuur met zich meebrengt. De politie wil dat weggebruikers zich zo bewust worden van het gevaar voor zichzelf en voor medeweggebruikers. Het gebruik van een mobiele telefoon heeft een negatieve invloed op het rijgedrag en ook zeker op de reactiesnelheid.

MONO

De actie sluit aan bij de landelijk verkeerscampagne tegen afleiding in het verkeer ‘Rij Mono’. Het doel van de MONO-campagne is om fietsers en automobilisten tijdens het rijden geen sociale media te laten gebruiken. Dit kan onder andere door een speciale app die voorkomt dat berichten binnenkomen tijdens het sturen. De campagne richt zich ook op hun sociale omgeving – de mensen die deze bestuurders een bericht sturen. Dit vanuit de gedachte: als je weet dat iemand onderweg is, stuur dan geen berichten. De boodschap van de campagne is: ‘Rij zonder afleiding. Rij MONO, ga ongestoord onderweg’.