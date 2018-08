7-jarige jongen bij vakantiepark Ommen weer terecht

De jongen vertrok rond een uur of vijf lopend. Zijn ouders, die op de camping staan, meldden zich drie uur later bij de politie omdat ze niets meer van hun zoon vernomen hadden. Daarop werd hij als vermist opgegeven.

Helikopter

De politie nam de zaak hoog op. ,,We hebben het hier over een urgente vermissing'', stelde ze. Vrijwel direct werd een Burgernet-bericht uitgedaan. Ook werden er plannen gemaakt om speurhonden en een helikopter naar het gebied te laten komen.



Dat bleek even na 21.00 uur niet meer nodig. De jongen werd in goede gezondheid aangetroffen. Waar hij precies was geweest, kon de politie vanavond nog niet zeggen.