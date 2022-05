64 procent vindt dat huisarts patiënten op ongezonde leven moet aanspreken

Dat blijkt uit representatief onderzoek onder ruim tweeduizend Nederlanders. Zorginstituut Nederland ondervroeg een dwarsdoorsnede van de bevolking om te ontdekken wat mensen ervoor over hebben om ook in de toekomst goede zorg te kunnen krijgen. De zorgkosten blijven oplopen en door de vergrijzing neemt de vraag alleen maar toe. Tegelijkertijd zijn er nu al personeelstekorten in de zorg.

Wat moet er veranderen om ook in de toekomst goede zorg te garanderen? Het Zorginstituut lanceert vandaag een campagne om Nederlanders aan het denken te zetten (#dezorgvanmorgen). ,,Het Zorginstituut wil het gesprek over de zorg van morgen in de samenleving op gang brengen. Over keuzes die nú gemaakt moeten worden als we ook in de toekomst allemaal op goede zorg willen blijven rekenen. Zorg die blijft uitgaan van onderlinge solidariteit tussen alle Nederlanders,” aldus voorzitter Sjaak Wijma van het Zorginstituut.

Rekening huisarts

Het onderzoek geeft al een eerste kijkje in waartoe mensen bereid zijn. Zo is slechts een deel (ongeveer een kwart) bereid om meer zorgpremie te betalen en staat zestien procent open voor een rekening na een huisartsbezoek. Een meerderheid van de Nederlanders vindt vooral dat er meer aandacht moet komen voor een gezonde leefstijl en daarmee het voorkomen van ziekte. Wat acht op de tien mensen betreft wordt het makkelijker om gezonde keuzes te maken, bijvoorbeeld door de btw op groente en fruit te verlagen en snoep- en frisdrankautomaten uit schoolkantines te weren.

,,We pleiten ervoor dat er omstandigheden worden gecreëerd die mensen helpen gezonder te leven. Bijvoorbeeld door gezonde keuzes voor iedereen gemakkelijker te maken. Hoopgevend vind ik dat volgens ons onderzoek veel Nederlanders de overtuiging hebben dat we een crisis in de zorg samen kunnen voorkomen”, zegt Wijma.