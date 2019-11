60 jaar samen: Harrie en Annie kennen het geheim van een goed huwelijk

,,Een geheim moet je eigenlijk niet doorvertellen”, zegt Harrie met een brede glimlach. ,,Maar vooruit: denk goed na voor je voordat je eraan begint. En is het ‘ja’, dan blijft het ook ‘ja’.” Annie: ,,Het is toch een gok. Functioneert het ook na jaren goed?”

In hun geval pakte die gok goed uit. Zij horen bij de 13.100 echtparen in Nederland die hun diamanten huwelijksfeest vieren. In Zuidoost-Brabant zijn dat er 779, vijftien stellen haalden de zeventig jaar. Er zijn meer huwelijken van vijftig jaar en langer dan ooit tevoren, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers uit 2018.

Dat aantal neemt alleen toe omdat mensen gemiddeld steeds ouder worden. Want de aanwas van lange echtverbintenissen stokt. Er wordt minder getrouwd en van alle huwelijken die nog wel worden gesloten loopt nu bijna veertig procent op de klippen. In 1971 was dat nog tien procent, in 1981 twintig procent. Het aantal huwelijken van 12,5, 25 en 40 jaar loopt daarmee juist terug.

Geven en nemen

Terug naar Bladel. In hun ruime appartement in het centrum overzien Harrie en Annie hun lange leven samen. ,,Het is niet zo moeilijk”, zegt Harrie. ,,Het is een kwestie van geven en nemen. En dan meer geven dan nemen.”. Hij kijkt zijn Annie liefdevol aan. ,,Haar beste eigenschap? Zij kon ons gezin en het huishouden altijd goed op poten houden. En zij is een hele goede luisteraar.” Annie op dezelfde vraag: ,,Hij staat altijd klaar voor anderen, ook voor mij. Harrie ziet nu slecht en hij kan mij niet niet meer zoveel helpen. Dat vindt hij erg jammer.”

,,De jeugd van nu komt niet meer aan zestig jaar”, denkt Harrie. ,,Ze trouwen niet, of veel later.” Ook zien ze om zich heen leeftijdsgenoten wegvallen. Harrie: ,,Toen we vijftig jaar getrouwd waren was er een receptie voor alle gouden paren in de gemeente met meer dan vijftig stellen. Daar zijn er nu al heel wat van weggevallen.”

Sportdag

Ze leerden elkaar kennen tijdens een sportdag. Annie uit Lage Mierde, toen 23 jaar, en de twee jaar jongere Harrie uit Bladel. ,,We keken elkaar aan en de vonk sloeg over”, weet Annie nog als de dag van gisteren. Zij hadden drie jaar verkering en leerden elkaar in die tijd goed kennen. Op 24 november 1959 stonden ze voor het altaar. Annie: ,,Het was een grijze, donkere dag.”

Vanwege het werk van Harrie moest het echtpaar veel verhuizen. Harrie: ,,We hebben in Tilburg gewoond, in Den Bosch en in Engelen. En nu zijn we weer terug in Bladel.” Annie: ,,De familie zei dat we beter een verhuiswagen konden kopen.”

Ze kregen drie kinderen, Jos, Anneke en Bart, die samen voor vier kleinkinderen zorgden. Als ze over hun zoon Jos praten, verstrakken de gezichten. Hij stierf twintig jaar geleden op 39-jarige leeftijd aan een ernstige ziekte. ,,Als je zoiets overkomt heb je elkaar hard nodig”, zegt Harrie. ,,Het overlijden van Jos heeft ons nog dichter bij elkaar gebracht”, vult Annie aan.

Geluk gehad