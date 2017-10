5300 kilo cocaïne tussen bananen gevonden in haven Antwerpen

Nederlander ontsnapte dankzij buurman aan Portugese vlammenzee

18:01 Het had weinig gescheeld of Andreas Schäfer was een van de ruim veertig slachtoffers van de verwoestende bosbranden in Portugal. Dankzij zijn alerte buurman kon hij net op tijd uit zijn caravan in Seixo da Beira vluchten en ontkomen aan de vuurzee.