53-jarige man uit Rijswijk zwaar mishandeld door groep jongeren, nadat hij vroeg om afstand

Hoe deze coronanood­prak­tijk in Tilburg hulp biedt: dagboek van een huisarts

13:54 ,,Vrijdag had patiënt, met een zeer broze gezondheid, nog geen klachten, twee dagen later was ze dood. Het gaat erg hard nu… een HORROR scenario. Doen we het goed? Is het goed genoeg? We laten een traan...”. Drs. A.J. Lindhout-Jansen, huisarts in Tilburg, houdt een dagboek bij over de coronacrisis. Wij publiceren een deel ervan.