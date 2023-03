50.000 vrijwilligers aan de slag tijdens Landelijke Opschoondag: volle vuilniszak per persoon

Hoeveel afval is opgehaald, vindt Ingrid Goethart, directeur van organisator Nederland Schoon, lastig te zeggen. ,,We schatten dat iedere vrijwilliger gemiddeld een vuilniszak vol aan afval verzamelt.’’ Dit jaar wordt het opgehaalde vuil voor het eerst niet meer geregistreerd. ,,We hoorden van veel mensen dat ze het lastig vonden om door te geven hoeveel ze hadden opgehaald, daarom zijn we ermee gestopt.’’



Op het laatste moment hadden zich nog flink meer deelnemers ingeschreven. Goethart vermoedt dat dat met het weer te maken heeft. ,,Het was fantastisch weer vandaag, dan is de drempel een stuk lager om mee te doen.’’