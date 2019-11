40 maanden cel en tbs voor misbruiker van 24 kinderen in Gelders dorp Alem

De 46-jarige Anthony B. is veroordeeld tot veertig maanden cel en tbs voor het misbruiken van 24 voornamelijk minderjarige slachtoffers in het Gelderse dorp Alem. Het OM had vijf jaar cel en tbs met voorwaarden geëist. Ook moet de man schadevergoedingen betalen aan 15 slachtoffers. De te betalen bedragen variëren tussen de 750 en 6.200 euro.

Jarenlang misbruik in een dorp van nog geen zeshonderd inwoners. De levens van ouders en kinderen uit Alem staan sinds deze zomer volledig op hun kop. De 11-jarige Jessica bracht het verhaal na een logeerpartijtje bij haar vriendinnetje -de dochter van verdachte Anthony B.- voor het eerst naar buiten.



Ze werd tijdens een slaapfeestje bij de dochters van B. ‘s nachts wakker toen haar onderbroek opzij werd geschoven. Ze zag dat B. foto’s van haar maakte. De man deed dit al jaren, bleek na onderzoek van zijn computer. In shock vertelde ze haar moeder wat haar was overkomen en bracht zo een groot schandaal aan het licht.

Duizenden afbeeldingen



B. werd een paar dagen later opgepakt op verdenking van het plegen van ontuchtige handelingen met vijf kinderen in de periode 2015-2018. De meeste slachtoffers hadden niet in de gaten dat ze gefilmd werden. De meisjes uit het dorp zijn geïdentificeerd uit duizenden kinderpornografische afbeeldingen die B. had verzameld op zestig verschillende schijven en usb-sticks. Het zou gaan om zo’n 1200 uur aan beeldmateriaal.



In januari maakte het Openbaar Ministerie bekend dat het om veel meer dan het eerder genoemde aantal slachtoffers gaat. Op de slachtofferlijst staan 24 meisjes, grotendeels in de basisschoolleeftijd, wier identiteit zorgvuldig wordt beschermd. Er zit ook een nichtje bij, dat pas drie jaar oud was toen de man ontucht met haar pleegde.



Pedofiele stoornis

B. heeft een deel van de feiten bekend. Hij heeft spijt betuigd en vindt dat hij moet boeten voor wat hij heeft gedaan. Deskundigen hebben vastgesteld dat de man een pedofiele stoornis heeft en verminderd toerekeningsvatbaar is. Toch is het sterk de vraag of zijn handelingen bekend waren geworden als Jessica en haar ouders niet naar de politie waren gestapt. Ook is het nog maar de vraag of alles nu aan het licht is gekomen.



In totaal zijn ruim 35.000 kinderpornografische afbeeldingen op de apparatuur gevonden. De man zegt dat dit alles is, maar het Openbaar Ministerie twijfelt daaraan. Vlak voor zijn aanhouding vernietigde de man meerdere harde schijven en gooide ze weg. Ook liet hij een usb-stick verdwijnen, waarmee hij toegang had tot het zogenaamde ‘dark web’. De weggemaakte spullen zijn nooit teruggevonden.

Tbs-behandeling