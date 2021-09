40.000 lijntjes coke, 67.000 joints en 2400 doses crystal meth: deze stad is spil in drugshandel

In Rotterdam worden dagelijks zo’n 40.000 lijntjes cocaïne gebruikt. Dat komt neer op ongeveer 700 kilo per jaar en staat dus in schril contrast met de tienduizenden kilo's die jaarlijks uit de haven worden geplukt. ,,De stad is een grote spil in de internationale drugshandel.”