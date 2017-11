4 jaar cel voor Rotterdammer die aanslag beraamde

Rotterdammer Jaouad A. (31) moet 4 jaar de cel in voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Dat oordeelde de rechtbank in Rotterdam donderdagmiddag. De straf is fors minder dan de eis van 8 jaar.

Het OM eiste twee weken geleden 8 jaar cel tegen de Rotterdammer, een straf van die hoogte is de laatste jaren zelden in een jihadzaak geëist. ,,Het is dan ook een zaak die niet te vergelijken is met andere terreurzaken tot nu toe. ,,Is hij een doorsnee Rotterdamse crimineel of een mogelijke aanslagpleger die dood en verderf wilde zaaien? Wij denken het laatste", aldus justitie toen. ,,A. had een kalashnikov en munitie. Hij had veel slachtoffers kunnen maken. Dood en verderf kunnen zaaien. Door ingrijpen van de politie en geheime dienst AIVD is erger voorkomen."

De rechtbank acht bewezen dat A. een terroristisch misdrijf aan het voorbereiden was. ,,Hij was van plan een aanslag te plegen. Daarbij zou een aanzienlijk aantal slachtoffers te betreuren zijn geweest", stelt de rechtbank. Maar hoe, wat en waarom? Daarover was nog veel onduidelijk. Uit een afgetapt gesprek met twee onbekende vrienden leidt de rechtbank wel af dat 'dat hij op zoek was naar een doel voor een aanslag'. Toch vindt de rechtbank de eis van 8 jaar cel te hoog. ,,we hebben deze zaak vergeleken met straffen die in soortgelijke dossiers zijn opgelegd en dan komen we op 4 jaar uit", aldus de persrechter.

De Rotterdammer werd eind vorig jaar in de Van Speykstraat in zijn woonplaats opgepakt na een tip van die AIVD. De dienst meldde dat Jaouad over explosieven beschikte. Bij hem thuis werden 288 cobra's (illegaal vuurwerk) gevonden. Daarnaast trof de politie ook een kalashnikov, pantserdoorborende kogels en een 'jihad-vlag' aan.

Geradicaliseerd

Hij was ook geradicaliseerd en sprak over een aanslag, aldus het OM. Op een harde schijf werden 289 IS-video's gevonden, waaronder beelden van onthoofdingen. De verdenking is ook gebaseerd op een afgeluisterd gesprek, dat is opgenomen ergens in Brabant en waarvan niet bekend is met wie A. er sprak. Hij zou erin praten over de mogelijkheid van een aanslag op het Turkse consulaat in Rotterdam. ,,Het is 500 meter lopen van mijn huis. Ik zie er altijd Turken naar binnengaan. Je kunt er gaan schieten of iets naar binnen gooien. Kan ik gewoon doen. Maar die mensen daarbinnen zijn wel gewoon moslims", zegt hij. En later: ,,Dan kies je toch gewoon voor die Hollanders." Een reden voor het OM om te denken dat hij ergens anders dan bij het consulaat een aanslag wilde plegen.

'Wanneer dan?'

Volgens Jaouad was de discussie onderdeel van een langer gesprek over nieuws en aanslagen in het algemeen. ,,Het wordt uit zijn context gehaald." Hij was helemaal niet van plan een aanslag te plegen. ,,Wanneer had die moeten plaatsvinden dan? En waarom? Ik stond elke dag om vijf uur op om in de haven te gaan werken. Waarom zou ik dat doen als ik toch zou gaan sterven bij een aanslag?''

De Rotterdammer zegt ook dat de kalashnikov niet van hem is. Het vuurwerk dat is gevonden was volgens hem voor de handel. Dat er op een pc ook documenten stonden waarin staat hoe je van vuurwerkkruit een staafbom maakt, kan Jaouad niet verklaren.

Dat hij veel over IS las en gruwelijke video's bekeek, klopt wel. ,,Ik was nieuwsgierig. Ik wil weten wat de redenen zijn dat mensen die dingen doen. Dat wil niet zeggen dat ik het ermee eens ben."