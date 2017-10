390 jaar na de Slag om Grolle bulderen de kanonnen nog steeds

In de verte klinkt het gebulder van een kanon, en tussen de witte rook knettert het geweervuur. De Slag om Grolle vond 390 jaar geleden plaats, maar ieder jaar komen duizenden mensen vanuit de hele wereld samen in de Gelderse plaats om , precies op dezelfde manier zoals toen, de veldslag na te spelen. En dat is alles behalve kattenpis.