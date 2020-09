38 coronadoden in één dag: 'Hopelijk schrikken mensen nu wakker’

38 doden LIVE | Forse stijging aantal coronado­den, aantal besmettin­gen stijgt met 2713

14:25 Het aantal bevestigde coronabesmettingen is vandaag gestegen met 2713. Dat is iets minder dan gisteren, toen het aantal gevallen met 2777 meldingen toenam. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 17.000 mensen positief getest op het coronavirus. Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 38. Dat is het hoogste aantal meldingen sinds 15 mei. Ook vandaag lees je in dit liveblog alles over het coronavirus. Ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.