37 miljoen volgers op TikTok: ‘Verdien je geld met iets kapot stampen, vroeg mijn familie’

Het is misschien een beetje een rare vergelijking, dat snapt hij zelf ook wel, maar eigenlijk is sociale media net profvoetbal. Wie top wil worden, moet in eerste instantie niet proberen zelf de trucjes uit te vinden. Het is kijken, leren, kopiëren. Exact hetzelfde doen als al die anderen, net zo lang tot er volledige controle is, tot de techniek volledig onder de knie is. Want als de basisvaardigheden er niet zijn, tja, hoe denk je dan mee te kunnen spelen?