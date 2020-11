36 arrestaties en 27 auto's in beslag genomen bij grote politieactie

Schietpar­tij Lyon: Geen terrorisme, maar overspel

7 november Frankrijk hield z’n adem in, toen ruim een week geleden een Griekse priester werd neergeschoten in Lyon. Twee dagen ervoor waren drie mensen vermoord in een kerk in Nice. Dat was een terreuraanslag. De aanval op de orthodoxe priester, met een geweer met afgezaagde loop, móest ook wel een terreurdaad zijn, dachten velen.