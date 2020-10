321 vertrouwelijke gesprekken gevangenen en advocaten opgenomen

Gesprekken tussen advocaten en hun cliënten zijn vertrouwelijk. Het systeem van ‘Telefonie voor Justitiabelen’ moet deze gesprekken er automatisch uitfilteren. Dat gebeurt met behulp van een lijst met telefoonnummers van advocaten(-kantoren) van tien cijfers van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Sommige advocaten geven echter doorkiesnummers aan hun cliënten en die dertien cijfers herkende het systeem niet, aldus een woordvoerder van de DJI.

De fout kwam aan het licht na een melding van het detentiecentrum Schiphol. Daar werd op 16 september onbedoeld een gesprek opgenomen tussen een gevangene en een advocaat, aldus de DJI.

Volgens de Nederlandse Orde van Advocaten is het ‘conform afspraak’ dat de DJI bij de NOvA heeft gemeld dat een gesprek met een advocaat was uitgeluisterd. ,,Uit onderzoek bleek dat de advocaat zijn telefoonnummer wel voor het nummerherkenningssysteem had aangemeld”, zegt een woordvoerder van de advocatenorde.

Vaker mis

Het gaat overigens vaker mis op dit gebied. In december vorig jaar concludeerde een onderzoekscommissie die in opdracht van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) naar de kwestie keek, dat tussen 2013 en 2018 in gevangenissen naar schatting 25.000 gesprekken tussen advocaten en hun cliënten zijn opgenomen door programmeerfouten in het door vrijwel alle gevangenissen gebruikte telefoonsysteem.

Het systeem is volgens de DJI-woordvoerder inmiddels aangepast. De NOvA is ingelicht over de kwestie. De Nederlandse Orde van Advocaten en de DJI spreken van een onwenselijke situatie, daarom is besloten tot aanpassing van het systeem. Strafrechtadvocaat Tjalling van der Goot noemt het gebruik van de term ‘onwenselijke situatie’ op Twitter een understatement. ,,Ik vind het volstrekt onacceptabel dat vertrouwelijke contacten (niet voor de 1e keer) worden opgenomen”, reageert Van der Goot.