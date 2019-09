2500 kilo afval opgedoken uit Noordzee

Identifica­tie gruwelijke Haarlemse flatbrand neemt meer tijd in beslag

15:24 De identificatie van de dode die werd aangetroffen bij een fatale brand in Haarlem neemt nog meer tijd in beslag. Dat meldt de politie naar aanleiding van de brand in een complex aan de Rudolf Steinerstraat, waarbij een groot aantal appartementen moest worden ontruimd. Volgens nog onbevestigde berichten van buurtbewoners zou het slachtoffer een zeven maanden zwangere vrouw zijn, die in haar slaapkamer door haar man in brand gestoken zou zijn.