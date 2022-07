250 tot 300 asielzoekers sliepen vannacht buiten in Ter Apel, hoogste aantal tot nu toe

Door een tekort aan bedden hebben 250 tot driehonderd asielzoekers afgelopen nacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Dat is het hoogste aantal tot nu toe. Dat bevestigt een woordvoerder van Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Of er vannacht ook mensen vrijwillig buiten sliepen en of een opvanglocatie elders hebben geweigerd, kan COA-woordvoerder Frank Neervoort niet bevestigen. ,,Wat we wel weten is dat sommige mensen vriendelijk bedanken voor een slaapplek omdat ze de volgende dag als een van de eersten een afspraak hebben bij de IND.’’

‘Druk bezig met vinden van slaapplekken’

Voor komende nacht is het nog onduidelijk hoe groot het tekort aan bedden is. ,,We zijn druk bezig met het vinden van een slaapplek voor iedereen. Dat begint om 07.00 uur ‘s ochtends en gaat tot diep in de avond door.’’

Het Rode Kruis heeft van de week al slaapzakken uitgedeeld aan de wachtenden buiten. Eerder dit jaar heeft het ook tenten geplaatst bij het aanmeldcentrum. Een woordvoerster laat weten nu geen extra maatregelen te nemen. Dat wordt in principe alleen gedaan als het COA daarom vraagt. Het Rode Kruis houdt volgens de zegsvrouw de situatie in Ter Apel nauwlettend in de gaten.

Voorgaande nachten sliepen ongeveer honderd asielzoekers buiten, meldde het COA gisteren. Waarom vannacht een stuk meer asielzoekers buiten sliep, is nog onbekend. Dat gaat het COA komende week onderzoeken.

‘Triest dieptepunt’

VluchtelingenWerk Nederland vindt dat het zo niet langer kan. Een woordvoerder spreekt van ,,een heel triest dieptepunt.” Hij verwacht dat de crisis alleen nog maar groter gaat worden als er niet snel wordt ingegrepen. ,,We kunnen niet langer afwachten, het loopt uit de hand. Dit zou weleens slechts het begin kunnen zijn van de opvangcrisis.”

De zegsman stelt dat het vooral een opvangcrisis is en geen vluchtelingencrisis. ,,Het aantal vluchtelingen dat zich in Nederland meldt is de afgelopen jaren niet uitzonderlijk hoog”, zegt hij. De asielzoekers zijn volgens hem ,,wanhopig, hebben het koud en worden van sporthal naar tent naar sporthal gesleept”.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel en ook de azc’s zitten al lange tijd overvol. De veiligheidsregio’s hebben daarom met het ministerie van Justitie en Veiligheid afgesproken dat ze tot 1 oktober veel extra plekken voor asielzoekers zullen realiseren. Ook heeft het kabinet de Tweede Kamer vorige week in een brief laten weten met een wet te komen om gemeenten te dwingen asielzoekers op te vangen.

