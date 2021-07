25 jaar na Wannabe: Spice Girls hebben superfan Mike (30) geleerd dat hij kan zijn wie hij wil zijn

‘Ja hallo, met Mike. Spicey Mike’. Zo neemt Van Doorn zijn telefoon op, om duidelijk te maken hoe dol hij is op de Spice Girls. Hij is sinds zijn kleutertijd al fan. Als jongen belandde hij in een ‘lichte identiteitscrisis’ vanwege zijn geaardheid. Onbewust ging Van Doorn op zoek naar een boodschap die hem zou moeten verlossen van het gevecht met zichzelf, vertelt hij.



,,Ik ben homoseksueel en daarmee was ik anders dan anderen. Bij de voetballende jongens voelde ik me niet thuis, maar ook niet bij de meiden die met poppetjes speelden. Ik zweefde in het midden. De Spice Girls hebben mij met hun muziek geleerd dat ik kan zijn wie ik wil zijn’’, aldus de Rotterdammer over de impact van de bestverkopende meidengroep aller tijden.