25 graden in Hupsel: eerste lokale zomerse dag een feit

De eerste lokale zomerse dag is maandag een feit. In het Gelderse Hupsel werd het om 13.50 uur 25 graden, meldt Weeronline. Omdat de temperatuur nog wat op kan lopen, kan het op meer plaatsen zomers warm worden.

Voor een lokale zomerse dag moet het op één van de officiële meetpunten 25 graden of warmer zijn. Op 13 september 2022 was dat voor het laatst het geval: toen werd het in het Limburgse Arcen 26,1 graden. Ook in het Brabantse Eindhoven (25,5 graden) en in Ell in Limburg (25,4 graden) werd het op die dag zomers warm.

In ons huidige klimaat valt de eerste lokale zomerse dag gemiddeld op 3 mei. Dit jaar is het dus later dan gebruikelijk voor het eerst zomers warm. Vorig jaar was het op 9 mei voor het eerst zover. Dertig jaar geleden kwam het gemiddeld op 17 mei voor het eerst boven de 25 graden, aldus Weeronline.

Temperatuurt neemt weer een duik

Dinsdag neemt de temperatuur weer een duik en wordt het met hooguit 14 tot 17 graden frisser. Normaal geeft het kwik rond deze tijd van het jaar een temperatuur tussen de 17 en 21 graden aan.

Op woensdag krijgen we te maken met prima lenteweer. Het blijft overal droog en de zon schijnt uitbundig. In de middag ontstaan vooral landinwaarts enkele stapelwolken. De temperatuur stijgt naar 15 graden vlak aan zee tot ruim 17 graden in het zuidoosten. Daarmee is het iets frisser dan normaal voor de tijd van het jaar. Gebruikelijke waarden voor eind mei liggen doorgaans tussen 17 en 21 graden.

Op donderdag krijgen we te maken met een vergelijkbaar weerbeeld als de dag ervoor. Het blijft droog met wolkenvelden en er is opnieuw veel ruimte voor de zon. De temperatuur valt met 15 tot 19 graden iets hoger uit. Met een zonnetje erbij is het dan heerlijk weer om in de tuin te werken of te wandelen.

Oplopende temperaturen richting pinsterweekend

Ook in de aanloop naar het pinksterweekend verandert er voorlopig weinig. Vrijdag verloopt droog met flink wat ruimte voor de zon bij 16 tot 20 graden. Het pinksterweekend lijkt ook geheel droog te verlopen waarbij de zon overuren maakt. De maxima liggen dan tussen 20 en 25 graden.

