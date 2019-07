2100 varkens stikken in stal Maarheeze door stroomuitval en warmte

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit stelt een onderzoek in. ,,We zijn ingelicht over het grote aantal sterfgevallen en hebben daarop besloten om een onderzoek in te stellen naar de oorzaak”, laat een woordvoerder van de NVWA weten. ,,We zullen in elk geval een bedrijfsbezoek verrichten.”



Over verdere details wil de woordvoerder momenteel niks zeggen. De resultaten uit het onderzoek worden in eerste instantie gedeeld met de ondernemer en zijn niet per definitie openbaar.”



Met behulp van familie, vrienden en kennissen heeft Van der Linden de dode varkens uit de stal gehaald. ,,We hebben ze met de hand uit de stal gesleept en ze zijn afgevoerd naar de Rendac in Son”, zegt hij. Voor daarmee begonnen kon worden is de stal door het plaatsen van dichte hekken aan het zicht onttrokken. ,,Het is bepaald geen prettig gezicht voor voorbijgangers. Je wordt er echt moedeloos van als je dit ziet.”