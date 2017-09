20 jaar cel voor doodschieten Gelderse Yvon Pfaff

18 jaar cel voor aanslag op 'verkeerde' woonboot

17:06 De 28-jarige Milco G. uit Purmerend is door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot een celstraf van achttien jaar. Hij pleegde in 2015 een aanslag met een zelfgemaakt explosief op een woonboot in Wormer. Bewoner Frenk Roemahroeson (53) kwam om het leven, zijn 51-jarige vrouw liep blijvend ernstig letsel op.