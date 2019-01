2 Zeeuwse zaken op derde kalender vol coldcases

Voor het derde jaar op rij gaat de politie speciale coldcasekalenders onder gevangenissen en reclasseringsbureaus verspreiden. Ze hopen hiermee langlopende zaken opnieuw onder de aandacht te brengen. Uit onderzoek en ervaring blijkt immers dat onder (ex)gedetineerden relatief veel kennis aanwezig is over gepleegde strafbare feiten. Op de lijst staan twee Zeeuwse zaken: de vondst van de vermoorde Sabrina Pelizzon in Oosterland en Michaël ten Napel in Westdorpe.

De kalender is ook voor andere belangstellenden online te bekijken en te downloaden. Op de kalender staan 52 zaken, voor elke week één. De oudste zaak op de kalender van 2019 is de vermissing van de Amsterdamse Alwin Sterk uit 1972. De meest recente is de moord op Marlon Fidanque, die in 2016 in zijn voortuin in Apeldoorn werd doodgeschoten.

Soms leidt die aandacht tot nieuwe tips. Zo ontving de politie in 2018 in totaal 302 tips over zaken van de coldcasekalender. Veertig daarvan bleken bruikbaar. In dertien oude zaken is het politieonderzoek heropend of onderzoekt een coldcaseteam de mogelijkheden daartoe.

Digitalisering

,,Na de eerste kalender verdubbelde het aantal tips’', aldus Aart Garssen, landelijk portefeuillehouder cold cases. ,,Het komende jaar zetten we sterk in op de digitalisering van cold cases en de inzet van kunstmatige intelligentie bij het analyseren van zaken. Door beter inzicht in alle cold cases kunnen we de schaarse politiecapaciteit gerichter inzetten op kansrijke zaken. Daarnaast gaan we nog meer gebruikmaken van externe deskundigheid, zoals in de samenwerking met universiteiten of door de inzet van gepensioneerde politiemensen.’’

In 2018 deden de politie en de Dienst Justitiële Inrichtingen een pilot in twee tbs-instellingen om te toetsen of de coldcasekalender ook in tbs-klinieken kan worden verspreid. Op basis van de uitkomsten van de pilot wordt in het eerste kwartaal van 2019 besloten of de kalender ook nog in alle tbs-instellingen wordt verspreid.