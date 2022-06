2 doden bij frontale botsing met spookrijder in Drenthe: ‘Achtervolgd door 10 politieauto's’

Achtervolging

Agenten hebben de achtervolging ingezet en probeerden het verkeer stil te leggen. Ook is geprobeerd om te waarschuwen voor de spookrijder. Een politiewoordvoerder vertelt dat in een poging om de spookrijder te stoppen een deel van de betrokken agenten ook heeft moeten spookrijden. Uiteindelijk botste de spookrijdende bestuurder op een tegemoetkomend voertuig. De ravage was groot. Een traumahelikopter en tal van andere hulpdiensten kwamen ter plaatse terwijl de weg was afgesloten.

Man uit Assen

Een 35-jarige vrouw uit het Groningse Leek overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De bestuurder van het spookrijdende voertuig is ook om het leven gekomen. Het gaat om een 30-jarige man uit Assen. Alle vijf inzittenden van de andere drie betrokken voertuigen raakten gewond. Zij zijn in de leeftijd van 37 tot en met 68 jaar en allemaal naar het ziekenhuis gebracht.

Getuige Liza van Breukelen zegt geschrokken te zijn toen ze de spookrijder langs zag scheuren op haar weghelft. ,,Ik zat als bijrijder in de auto, en we kregen via Flitsmeister een melding, deze ging over de muziek heen. De melding was van een spookrijder, en dat je rechts moest gaan rijden.” De bestuurder deed dat en daardoor bleven ze veilig.