2,2 miljoen euro zijn binnen, Jayme (1) kan behandeld worden: ‘Onvoorstelbaar dankbaar’

Origineel: Joost vraagt zijn vriendin ten huwelijk met boodschap in maisveld

18:19 De Brabantse Joost Roothans heeft zijn vriendin op een wel heel bijzondere manier ten huwelijk gevraagd. Hij liet zijn maisveld zo inzaaien dat er een huwelijksaanzoek zichtbaar werd. Na een paar maanden was de boodschap ‘Anneke, wil je met me trouwen?’ te lezen. ,,Ze had helemaal niets door en was erg verrast”, glimlacht Joost.