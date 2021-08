18-jarige bestuurder reed vrouw dood met 112 kilometer per uur: ‘Jij, alleen jíj bent schuldig’

VIDEO Hond wijkt niet van zijde baasje na ernstig au­to-ongeluk, dier blijft op slachtof­fer liggen

18 augustus Een automobiliste is dinsdagmiddag in het dorpje De Lutte (Overijssel) tegen een boom gebotst en in een sloot tot stilstand gekomen. De brandweer heeft samen met andere hulpdiensten het slachtoffer uit het voertuig gehaald.