18 jaar en tbs voor doodslag, verkrachting en in brand steken Nathalie (21)

De 47-jarige Gerard van D. uit Tiel is vanmiddag veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doodslag op de 21-jarige Nathalie Polak uit het Gelderse Buren. De rechtbank in Arnhem acht bewezen dat hij het slachtoffer in de oudejaarsnacht van 2017 op 2018 dood sloeg, verkrachtte en vervolgens in brand stak.

De officier van justitie had daarvoor ook 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

Volgens de rechtbank staat vast dat Van D. het slachtoffer twee keer met een volle wodkafles op haar hoofd sloeg, een plastic zak om haar bloedende hoofd deed en haar daarna op bed vastbond en verkrachtte. Van D. maakte daar foto’s van, en stichtte daarna brand om de sporen te wissen.

Van D. stelde dat Nathalie een seksrelatie met hem had en dat ze seks hadden vóórdat hij in een opwelling op haar hoofd sloeg. Ze zou zelf brand hebben gesticht. Dat kan niet volgens de sporen en het onderzoek, concludeert de rechtbank. Nathalie had contact met Van D. hem voor drugs.

Vuurzee

In de vuurzee kwamen ook de hond en twee katten van het slachtoffer om, en kwamen medebewoners van het begeleid wonen complex in gevaar.

Van D. is eerder veroordeeld wegens verkrachting. Hij is volgens het Pieter Baan Centrum verstandelijk beperkt, verslaafd, snel gekrenkt, agressief en verminderd toerekeningsvatbaar. Daarom kiest de rechtbank – naast tbs – niet voor de maximale straf van 20, maar voor 18 jaar cel.

De verdachte en zijn advocaat waren dinsdag niet aanwezig. De familie van Nathalie hoorde de uitspraak geëmotioneerd aan.