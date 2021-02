18 jaar cel in hoger beroep voor Posbankmoord, nabestaanden Alex Wiegmink ‘vinden het goed zo’

23 ton coke Recordhoe­veel­heid coke voor Nederland in buitenland onder­schept, waarde 600 miljoen

24 februari In de havens van het Belgische Antwerpen en het Duitse Hamburg is in totaal 23.000 kilo cocaïne onderschept. De drugs, met een handelswaarde van in totaal 600 miljoen euro was bestemd voor de Nederlandse markt, meldt de politie.