17-jarige drillrapper in gezicht geschoten om jarenlange ruzie: ‘Je hebt ons verraden’

De tiener die dinsdag in Zoetermeer in zijn hoofd is geschoten, wordt al jaren achternagezeten. Het begon nog onschuldig met het jatten van een schoen. Vooralsnog eindigt het met een schot in zijn gezicht. De 17-jarige Delftenaar is verwikkeld in een jaren durende ruzie tussen twee rivaliserende groepen uit Den Haag en Delft.